Вони на зовсім іншому рівні: Ібрагімович назвав фаворита ЧС-2026

Златан Ібрагімович поділився думками щодо фаворита чемпіонату світу-2026 із футболу.

Його слова передає Fox Sports.

Він виділив збірну Франції. Колишній шведський форвард заявив, що команда Дідьє Дешама має дуже хороші шанси тріумфувати на турнірі.

"Коли вони зосереджені, я не бачу багато команд, які би могли їх перемогти. Єдиний шанс для суперників, щоб повернутися у гру – коли вони розслаблені та вимкнулися.

Це команда, якої потрібно остерігатися. Франція – фаворит на перемогу на ЧС-2026. Вони на зовсім іншому рівні", – сказав Ібрагімович.