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Вони на зовсім іншому рівні: Ібрагімович назвав фаворита ЧС-2026

Денис Іваненко — 29 червня 2026, 11:12
Вони на зовсім іншому рівні: Ібрагімович назвав фаворита ЧС-2026
Златан Ібрагімович
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Златан Ібрагімович поділився думками щодо фаворита чемпіонату світу-2026 із футболу.

Його слова передає Fox Sports.

Він виділив збірну Франції. Колишній шведський форвард заявив, що команда Дідьє Дешама має дуже хороші шанси тріумфувати на турнірі.

"Коли вони зосереджені, я не бачу багато команд, які би могли їх перемогти. Єдиний шанс для суперників, щоб повернутися у гру – коли вони розслаблені та вимкнулися.

Це команда, якої потрібно остерігатися. Франція – фаворит на перемогу на ЧС-2026. Вони на зовсім іншому рівні", – сказав Ібрагімович.

Зазначимо, що на груповому етапі французи здобули усі перемоги. Вони виграли три матчі із загальним рахунком 10:2.

В 1/16 фіналу "Ле Бльо" зіграють проти Швеції. Поєдинок відбудеться опівночі 1 липня.

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