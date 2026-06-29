Вони на зовсім іншому рівні: Ібрагімович назвав фаворита ЧС-2026
Златан Ібрагімович
Златан Ібрагімович поділився думками щодо фаворита чемпіонату світу-2026 із футболу.
Його слова передає Fox Sports.
Він виділив збірну Франції. Колишній шведський форвард заявив, що команда Дідьє Дешама має дуже хороші шанси тріумфувати на турнірі.
"Коли вони зосереджені, я не бачу багато команд, які би могли їх перемогти. Єдиний шанс для суперників, щоб повернутися у гру – коли вони розслаблені та вимкнулися.
Це команда, якої потрібно остерігатися. Франція – фаворит на перемогу на ЧС-2026. Вони на зовсім іншому рівні", – сказав Ібрагімович.
Зазначимо, що на груповому етапі французи здобули усі перемоги. Вони виграли три матчі із загальним рахунком 10:2.
В 1/16 фіналу "Ле Бльо" зіграють проти Швеції. Поєдинок відбудеться опівночі 1 липня.