Смертельна стрілянина у фан-зоні ЧС-2026 в США: є загиблий та поранений

У фан-зоні, яка облаштована для перегляду матчів чемпіонату світу-2026, внаслідок стрільби з вогнепальної зброї загинула одна людина, а іншу жертву нападу терміново госпіталізували з пораненнями небезпечними для життя.

Про це повідомляє Reuters.

Це сталося в каліфорнійському місті Сан-Хосе (США) на площі Сан-Педро, у одному з кількох місць у затоці Сан-Франциско. Там регулярно збирався натовп, щоб подивитися матчі цьогорічної світової першості.

Після інциденту зі стрільбою правоохоронні органи розпочали розслідування. Вся зона подій перекрита, а місцеві бари тимчасово припинили роботу.

Журналіст видання зазначає, що бачив, як тіло під білим простирадлом виносили на ношах.

Нагадаємо, що напередодні у США сталася також стрілянина під час перегляду матчу між Мексикою та Південною Кореєю на ЧС-2026