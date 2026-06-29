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Куарежма назвав головну проблему збірної Португалії на ЧС-2026

Денис Іваненко — 29 червня 2026, 11:53
Куарежма назвав головну проблему збірної Португалії на ЧС-2026
Збірна Португалії з футболу
Getty Images

Колишній вінгер збірної Португалії Рікарду Куарежма підбив підсумки виступів рідної національної команди на груповому етапі чемпіонату світу-2026 із футболу.

Його слова передає Sapo.

Після нічиєї у матчі проти Колумбії (0:0) він назвав головну проблему колективу Роберто Мартінеса. На думку Рікарду, вони грають занадто обережно, що не притаманно Португалії.

"Не вистачає радості, не вистачає задоволення від гри, не вистачає креативності, не вистачає тієї зухвалості, яка завжди була нашою рисою. Не вистачає бажання. Не вистачає характеру.

Здавалося, що вони були втомленими, демотивованими. Вони грають на найважливішому турнірі у світовому футболі. Усі знають, що в нас є талант і майстерність, але не вистачає радості, креативності та сміливості. Складається враження, що футболісти бояться ризикувати", – сказав Куарежма.

Зазначимо, що португальці завершили груповий етап на другому місці у квартеті K. Вони здобули одну перемогу та двічі зіграли внічию.

В 1/16 фіналу підопічні Роберто Мартінеса зустрінуться зі збірною Хорватії. Гра відбудеться 3 липня та розпочнеться о 2:00 за київським часом.

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