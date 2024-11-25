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Реал втратив Вінісіуса на три тижні через травму

Олексій Погорелов — 25 листопада 2024, 14:57
Реал втратив Вінісіуса на три тижні через травму
Вінісіус Жуніор
Getty Images

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор вибув на три тижні через травму підколінного сухожилля.

Про травму 24-річного бразильця повідомляє сайт королівського клубу.

У понеділок, 25 листопада, Віінісіус пройшов сканування після того, як він поскаржився на втому після переможної гри з Леганесом (3:0), у якій Жуніор відзначився асистом.

Результати сканування підтвердили травму ливого стегна. Через це "бланкос" не зможуть розраховувати на футболіста у майбутньому матчі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля, який відбудеться 27 листопада.

Очікується, що Вінісіус повернеться 18 грудня на фінал Міжконтинентального кубка – нового щорічного змагання ФІФА в середині сезону, яке замінило попередню ітерацію Клубного чемпіонату світу.

За рахунок перемоги над Леганесом Реал скоротив до 4 очок відставання від Барселони, яка лідирує в чемпіонаті Іспанії.

Реал Мадрид Вінісіус Жуніор

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