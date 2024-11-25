Реал втратив Вінісіуса на три тижні через травму

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор вибув на три тижні через травму підколінного сухожилля.

Про травму 24-річного бразильця повідомляє сайт королівського клубу.

Parte médico de Vini Jr.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 25, 2024

У понеділок, 25 листопада, Віінісіус пройшов сканування після того, як він поскаржився на втому після переможної гри з Леганесом (3:0), у якій Жуніор відзначився асистом.

Результати сканування підтвердили травму ливого стегна. Через це "бланкос" не зможуть розраховувати на футболіста у майбутньому матчі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля, який відбудеться 27 листопада.

Очікується, що Вінісіус повернеться 18 грудня на фінал Міжконтинентального кубка – нового щорічного змагання ФІФА в середині сезону, яке замінило попередню ітерацію Клубного чемпіонату світу.

За рахунок перемоги над Леганесом Реал скоротив до 4 очок відставання від Барселони, яка лідирує в чемпіонаті Іспанії.