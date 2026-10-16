Апеляцію Реала відхилили: Вінісіуса дискваліфікували на 4 матчі, враховуючи Ель Класіко

Апеляцію мадридського Реала стосовно скасування дискваліфікації на чотири матчі бразильського вінгера Вінісіуса Жуніора, яке він отримав через червону картку у грі 8-го туру Ла Ліги проти Вільярреала.

Про це повідомляє Diario AS.

Таке рішення ухвалив Апеляційний комітет Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF).

Мадридський гранд бажав, аби з їхнього гравця зняли санкції або їх пом'якшили. Йшлося про скорочення терміну відсторонення до одного поєдинку, проте всі ці пропозиції були відхилені, а помилок з боку головного арбітра матчу не було визнано.

Таким чином, гравець пропустить поєдинки чемпіонату Іспанії проти Севільї, Барселони, Расінга та Валенсії. Повернення Вінісіуса на поле очікується 22 листопада у матчі проти Сельти.

Нагадаємо, що нападник у матчі 8-го туру Ла Ліги проти Вільярреала (1:0) отримав пряму червону картку на 73-й хвилині за те, що смикнув за волосся гравця "жовтої субмарини" Нейтана Саліба.

У поточному сезоні на рахунку Вінісіуса Жуніора 1 гол і 3 асисти в 10 матчах за Реал у всіх турнірах.

Додамо, що напередодні бразилець заявив, що розлючений на самого себе після заміни у матчі 2-го туру основного етапу Ліги чемпіонів проти італійської Роми (4:3).