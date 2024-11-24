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Пізній пенальті врятував Вільярреал від поразки Осасуні: результати матчів 14 туру Ла Ліги

Олексій Погорелов — 24 листопада 2024, 17:00
Пізній пенальті врятував Вільярреал від поразки Осасуні: результати матчів 14 туру Ла Ліги
Осасуна – Вільярреал
Осасуна

У неділю, 24 листопада в межах 14 туру іспанської Ла Ліги заплановані чотири матчі.

У першому з них Вільярреал на виїзді уникнув поразки від Осасуни завдяки пенальті в доданий час, який реалізував Херард Морено.

О 17:15 на поле вийдуть Севілья та Райо Вальєкано, після чого мадридський Реал зустрінеться з Леганесом.

Вечір закриватиме баскське дербі Атлетика та Реал Сосьєдад.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
14 тур, 24 листопада

Осасуна – Вільярреал 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 – Будімір 8, 2:0 – Будімір 20 (пенальті), 2:1 – Баена 67, 2:2 – Морено 90+3 (пенальті).

  • 17:15 Севілья – Райо Вальєкано
  • 19:30 Леганес – Реал
  • 22:00 Атлетик – Реал Сосьєдад

Раніше з'явилася інформація, що Реал розглядає варіант із придбанням гравця збірної України, який зараз виступає в АПЛ.

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Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

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