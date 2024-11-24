Пізній пенальті врятував Вільярреал від поразки Осасуні: результати матчів 14 туру Ла Ліги
Осасуна – Вільярреал
Осасуна
У неділю, 24 листопада в межах 14 туру іспанської Ла Ліги заплановані чотири матчі.
У першому з них Вільярреал на виїзді уникнув поразки від Осасуни завдяки пенальті в доданий час, який реалізував Херард Морено.
О 17:15 на поле вийдуть Севілья та Райо Вальєкано, після чого мадридський Реал зустрінеться з Леганесом.
Вечір закриватиме баскське дербі Атлетика та Реал Сосьєдад.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
14 тур, 24 листопада
Осасуна – Вільярреал 2:2 (2:0)
Голи: 1:0 – Будімір 8, 2:0 – Будімір 20 (пенальті), 2:1 – Баена 67, 2:2 – Морено 90+3 (пенальті).
- 17:15 Севілья – Райо Вальєкано
- 19:30 Леганес – Реал
- 22:00 Атлетик – Реал Сосьєдад
Раніше з'явилася інформація, що Реал розглядає варіант із придбанням гравця збірної України, який зараз виступає в АПЛ.