Пізній пенальті врятував Вільярреал від поразки Осасуні: результати матчів 14 туру Ла Ліги

У неділю, 24 листопада в межах 14 туру іспанської Ла Ліги заплановані чотири матчі.

У першому з них Вільярреал на виїзді уникнув поразки від Осасуни завдяки пенальті в доданий час, який реалізував Херард Морено.

О 17:15 на поле вийдуть Севілья та Райо Вальєкано, після чого мадридський Реал зустрінеться з Леганесом.

Вечір закриватиме баскське дербі Атлетика та Реал Сосьєдад.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

14 тур, 24 листопада

Осасуна – Вільярреал 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 – Будімір 8, 2:0 – Будімір 20 (пенальті), 2:1 – Баена 67, 2:2 – Морено 90+3 (пенальті).

17:15 Севілья – Райо Вальєкано

19:30 Леганес – Реал

22:00 Атлетик – Реал Сосьєдад

Раніше з'явилася інформація, що Реал розглядає варіант із придбанням гравця збірної України, який зараз виступає в АПЛ.