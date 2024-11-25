Ліверпуль – Реал Мадрид: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Ліверпуль прийматиме мадридський Реал, за який виступає український воротар Андрій Лунін, у межах п'ятого раунду основного етапу Ліга чемпіонів УЄФА.

Зустріч відбудеться в середу, 27 листопада, на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

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Після чотирьох ігор у ЛЧ мерсисайдці одноосібно очолюють турнірну таблицю, здобувши перемоги в усіх матчах. Реал наразі знаходиться на 18 позиції з шістьма заліковими пунктами в активі.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стане англійська команда коефіцієнтом 2,06. На нічию дають 3,75, а успіх "вершкових" оцінюється у 3,55.

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