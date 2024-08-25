Зірка Реала не спішить ухвалювати рішення щодо переходу в Саудівську Аравію

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор не спішить ухвалювати рішення щодо свого переходу в Саудівську Аравію.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, футболіст відклав роздуми про покидання "вершкових" до закінчення поточного сезону. На це рішення також впливає шанс отримати "Золотий м'яч".

Зазначається, що у контракті Жуніора з "королівським клубом", який діє до червня 2027 року, є пункт про дострокове звільнення за 1 мільярд євро. Раніше повідомлялося, що Аль-Ахлі готовий заплатити за вінгера цю суму.

Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF) поспілкувалися з представниками Вінісіуса та обговорили річну зарплату до 382,5 мільйонів доларів. Така зарплата зробить бразильця найбільш високооплачуваним спортсменом у світі. Наразі цей статус належить Кріштіану Роналду (260 млн доларів), який також виступає в аравійському клубі.

В Саудівській Аравії хочуть зробити Жуніора обличчям місцевого футболу перед чемпіонатом світу-2034, який вони можуть прийняти. Напередодні саудити подали заявку на проведення мундіалю, а також продемонстрували концепт стадіонів, які прийматимуть ЧС-2034.

Нагадаємо, що Вінісіус, який виступає за Реал з 2018 року забив 83 голи у 264 матчах. Бразилець двічі вигравав Лігу чемпіонів, а "зубастик" Роналдо вважає, що Жуніор вже заслужив на Золотий м'яч.