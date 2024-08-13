Клуб із Саудівської Аравії запропонував Вінісіусу шалену зарплату

Вінгер мадридського Реала та збірної Бразилії Вінісіус Жуніор може отримати шалену зарплату в клубі із Саудівської Аравії.

Про це повідомляє ESPN.

Зазначається, що Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF) поспілкувалися з представниками футболіста та обговорили річну зарплату до 382,5 мільйонів доларів.

Королівський клуб також очікує отримати 1 мільярд євро за трансфер гравця. Нагадаємо, напередодні Аль-Ахлі повідомив, що готовий заплатити за вінгера цю суму.

Saudi Arabia's Public Investment Fund (PIF) and Vinicius Jr's representatives have discussed an annual salary of up to $382.5m.



Real Madrid would also expect to receive Vinícius' buyout clause, which stands at €1 billion. pic.twitter.com/P4F87mfOFn — ESPN FC (@ESPNFC) August 13, 2024

Така зарплата зробить бразильця найбільш високооплачуваним спортсменом у світі. Наразі цей статус належить Кріштіану Роналду (260 млн доларів), який також виступає в аравійському клубі.

Зазначається, що в Саудівській Аравії хочуть зробити Вінісуса обличчям місцевого футболу перед чемпіонатом світу-2034, який вони можуть прийняти. Напередодні саудити подали заявку на проведення мундіалю, а також продемонстрували концепт стадіонів, які прийматимуть ЧС-2034.

Після відмови Австралії Саудівська Аравія стала єдиним претендентом на проведення чемпіонату світу у 2034 році. Зазначимо, що організація ЧС-2034 у Саудівській Аравії з високою часткою ймовірності означає, що турнір знову відбудеться взимку, як і ЧС-2022 у сусідньому Катарі.

Нагадаємо, що Вінісіус, який виступає за Реал з 2018 року забив 83 голи у 264 матчах. Бразилець двічі вигравав Лігу чемпіонів, а "зубастик" Роналдо вважає, що Жуніор вже заслужив на Золотий м'яч. Його контракт з мадридцями розрахований до 2027 року.