Саудівська Аравія подала заявку на проведення чемпіонату світу-2034

Саудівська Аравія подала заявку до ФІФА на проведення чемпіонату світу-2034.

Про це повідомляє Saudi Gazette.

Подання заявки відбулося на офіційній церемонії, що була організована ФІФА в Парижі.

Раніше саудити презентували своє бачення ЧС-2034. У заявці використовується слоган "Зростаємо. Разом". За словами президента Федерації футболу Саудівської Аравії Ясіра Аль-Місехала, слоган "відображає зв'язок між королівством, його народом і світовим футболом".

Після відмови Австралії Саудівська Аравія стала єдиним претендентом на проведення чемпіонату світу у 2034 році. Зазначимо, що організація ЧС-2034 у Саудівській Аравії з високою часткою ймовірності означає, що турнір знову відбудеться взимку, як і ЧС-2022 у сусідньому Катарі.