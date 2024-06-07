Роналдо: Вінісус уже заслуговує на Золотий м'яч

Легендарний бразильський гравець Роналдо Назаріо вважає, що вінгер Реала Вінісус Жуніор заслуговує отримати Золотий м'яч у 2024 році.

Слова "зубастика" наводить ESPN.

"Думаю, що Віні вже заслужив Золотий м'яч. Він напрочуд класно грав у Лізі чемпіонів, вражаюче виступав у Ла Лізі. Він дедалі більше розвивається. Пам'ятаю, коли його презентацію як футболіста Реала. Ми з ним добре порозумілися.

Я багато розмовляю з Віні про футбол та деякі деталі. І, дивлячись на все, що трапилося, я розумію, що він фантастично розвивається. Вважаю, що його час настав. Цього сезону він грав надзвичайно важливу роль у Реалі. На мій погляд, сьогодні він найкращий футболіст у світі», — сказав Роналдо.

Напередодні визначились дата та місце церемонії вручення престижної футбольної нагороди "Золотий м'яч" у 2024 році. Список номінантів буде оголошено 4 вересня.

У нинішньому сезоні Вінісус провів 39 матчів за Реал, забив 24 голи та віддав 11 асистів.