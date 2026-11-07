Моурінью оцінив ігрову форму Вінісіуса після дискваліфікації
Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью висловився про ігрову форму зіркового Вінісіуса Жуніора.
Слова фахівця передає журналіст Фабріціо Романо.
"Команда і її інтереси – понад усе. Так, Вінісіус зіграв у Лізі чемпіонів, але як тільки він повернеться в форму і буде доступним в усіх турнірах, я керуватиму ситуацією відповідно", – розповів португалець.
Зазначимо, що бразильський вінгер отримав червону картку в матчі Ла Ліги проти Вільярреала і вже пропустив три поєдинки чемпіонату Іспанії. Вінісіус не допоможе Реалу в матчі проти Валенсії, який відбудеться 7 листопада, після чого буде доступним до вибору Моурінью.
Сезон-2026/27 складається для Вінісіуса Жуніора невдало – на його рахунку один гол та три результативні передачі у 12 матчах в усіх турнірах.
Раніше чемпіон світу 1998 року у складі збірної Франції Марсель Десаї порадив Вінісіусу змінити клуб, негативно оцінивши його взаємодію з іншим зірковим нападником – Кіліаном Мбаппе.