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Моурінью оцінив ігрову форму Вінісіуса після дискваліфікації

Володимир Максименко — 7 листопада 2026, 13:18
Моурінью оцінив ігрову форму Вінісіуса після дискваліфікації
Вінісіус Жуніор
Getty Images

Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью висловився про ігрову форму зіркового Вінісіуса Жуніора.

Слова фахівця передає журналіст Фабріціо Романо.

"Команда і її інтереси – понад усе. Так, Вінісіус зіграв у Лізі чемпіонів, але як тільки він повернеться в форму і буде доступним в усіх турнірах, я керуватиму ситуацією відповідно", – розповів португалець.

Зазначимо, що бразильський вінгер отримав червону картку в матчі Ла Ліги проти Вільярреала і вже пропустив три поєдинки чемпіонату Іспанії. Вінісіус не допоможе Реалу в матчі проти Валенсії, який відбудеться 7 листопада, після чого буде доступним до вибору Моурінью.

Сезон-2026/27 складається для Вінісіуса Жуніора невдало – на його рахунку один гол та три результативні передачі у 12 матчах в усіх турнірах.

Раніше чемпіон світу 1998 року у складі збірної Франції Марсель Десаї порадив Вінісіусу змінити клуб, негативно оцінивши його взаємодію з іншим зірковим нападником – Кіліаном Мбаппе.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Вінісіус Жуніор Жозе Моурінью

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