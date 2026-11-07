Моурінью оцінив ігрову форму Вінісіуса після дискваліфікації

Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью висловився про ігрову форму зіркового Вінісіуса Жуніора.

Слова фахівця передає журналіст Фабріціо Романо.

"Команда і її інтереси – понад усе. Так, Вінісіус зіграв у Лізі чемпіонів, але як тільки він повернеться в форму і буде доступним в усіх турнірах, я керуватиму ситуацією відповідно", – розповів португалець.

🚨 José Mourinho on Vinicius Jr: “The team is what matters most”. “It’s true that Vinicius has played in the last two Champions League matches. But once things return to normal and he is fully available, I will manage the situation accordingly”. https://t.co/sJlOG1n3jN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 7, 2026

Зазначимо, що бразильський вінгер отримав червону картку в матчі Ла Ліги проти Вільярреала і вже пропустив три поєдинки чемпіонату Іспанії. Вінісіус не допоможе Реалу в матчі проти Валенсії, який відбудеться 7 листопада, після чого буде доступним до вибору Моурінью.

Сезон-2026/27 складається для Вінісіуса Жуніора невдало – на його рахунку один гол та три результативні передачі у 12 матчах в усіх турнірах.

Раніше чемпіон світу 1998 року у складі збірної Франції Марсель Десаї порадив Вінісіусу змінити клуб, негативно оцінивши його взаємодію з іншим зірковим нападником – Кіліаном Мбаппе.