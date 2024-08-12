Клуб з Саудівської Аравії готовий заплатити 1 мільярд за Вінісуса

Клуб з Саудівської Аравії Аль-Ахлі готовий заплатити за вінгера мадридського Реала Вінісуса Жуніора 1 млрд євро.

Про це повідомляє видання Globob Esporte.

Суверенний фонд Саудівської Аравії, який володіє командою, також готовий зробити бразильця найбільш високооплачуваним спортсменом у світі. Аль-Ахлі пропонує Жуніору 1 млрд євро за п'ять років контракту з урахуванням бонусів.

Зазначається, що в Саудівській Аравії хочуть зробити Вінісуса обличчям місцевого футболу перед чемпіонатом світу-2034, який вони можуть прийняти. Напередодні саудити подали заявку на проведення мундіалю, а також продемонстрували концепт стадіонів, які прийматимуть ЧС-2034.

Після відмови Австралії Саудівська Аравія стала єдиним претендентом на проведення чемпіонату світу у 2034 році. Зазначимо, що організація ЧС-2034 у Саудівській Аравії з високою часткою ймовірності означає, що турнір знову відбудеться взимку, як і ЧС-2022 у сусідньому Катарі.

Нагадаємо, що Вінісіус, який виступає за Реал з 2018 року забив 83 голи у 264 матчах. Бразилець двічі вигравав Лігу чемпіонів, а "зубастик" Роналдо вважає, що Жуніор вже заслужив на Золотий м'яч. Його контракт з мадридцями розрахований до 2027 року.