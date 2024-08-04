350 метрів над рівнем моря: Саудівська Аравія показала концепти стадіонів на чемпіонат світу 2034

Саудівська Аравія презентувала проєкти будівництва 11 стадіонів для семпіонату світу 2034 з футболу.

Про це повідомляє BBC.

Серед цих цікавих проєктів, є один, який найбільше привернув увагу публіки: стадіон на висоті 350 метрів над рівнем моря, який є частиною амбітного проєкту саудитів під назвою "The Line" (Лінія), що спрямований на диверсифікацію економіки країни. Ця арена має прийняти чвертьфінал турніру, дістатися до неї буде можливо лише ліфтом.

З 11 нових будівель вісім будуть у столиці Ер-Ріяді, включаючи Міжнародний стадіон імені короля Салмана на 92 760 глядачів, який прийматиме гру-відкриття та фінал. Також матчі пройдуть у таких містах, як Джидда, Аль-Хобар і Абха.

Зазначимо, що Чемпіонат світу 2034 року стане першим розширеним турніром, який відбудеться в одній країні за участю 48 команд.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року Саудівська Аравія оголосила про намір провести турнір, після відмови Австралії подавати заявку на проведення, та залишається єдиною претенденткою на проведення турніру. Конгрес ФІФА затвердить країну-господарку ЧС-2034 11 грудня 2024 року.