Божевільний календар: Вінісіус прокоментував отриману травму
Зірковий вінгер Реала Вінісіус Жуніор прокоментував отриману травму, через яку він вибув на три тижні, назвавши цьогорічний календар сезону божевільним.
Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х.
"Божевільний календар...Відновлююся", – коротко написав бразилець.
Раніше стало відомо, що вінгер мадридського Реала вибув на три тижні через травму підколінного сухожилля.
У понеділок, 25 листопада, Віінісіус пройшов сканування після того, як він поскаржився на втому після переможної гри з Леганесом (3:0), у якій Жуніор відзначився асистом.
Результати сканування підтвердили травму ливого стегна. Через це "бланкос" не зможуть розраховувати на футболіста у майбутньому матчі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля, який відбудеться 27 листопада.
Очікується, що Вінісіус повернеться 18 грудня на фінал Міжконтинентального кубка – нового щорічного змагання ФІФА в середині сезону, яке замінило попередню ітерацію Клубного чемпіонату світу.