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Національна поліція Іспанії заарештувала вболівальника Атлетико за расистські образи на адресу Вінісіуса

Микола Літвінов — 16 червня 2026, 14:55
Національна поліція Іспанії заарештувала вболівальника Атлетико за расистські образи на адресу Вінісіуса
Вінісіус Жуніор
instagram.com/vinijr

Національна поліція Іспанії заарештувала вболівальника мадридського Атлетико за те, що він викрикував на адресу вінгера Реала Вінісіуса Жуніора расистські образи з трибуни.

Про це повідомляє Marca.

За чотири години перед матчем-відповіддю між Барселоною та "матрацниками" на "Метрополітано" (2:1 – перемога каталонців) 27-річний чоловік, одягнутий у футболку "матрацників", був знятий на відео, коли він називав бразильського футболіста "мавпою" та "шимпанзе".

Цей відеозапис широко розповсюдили у бразильських ЗМІ. Чоловіка взяли під варту в іспанській Валенсії. Його звинувачують у скоєнні злочину на ґрунті ненависті.

Нагадаємо, що напередодні був затверджений так званий "закон Вінісіуса", який забороняє гравцеві прикривати рота, коли він щось розповідає суперникові.

Вінісіус Жуніор

Вінісіус Жуніор

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