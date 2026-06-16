Національна поліція Іспанії заарештувала вболівальника Атлетико за расистські образи на адресу Вінісіуса

Національна поліція Іспанії заарештувала вболівальника мадридського Атлетико за те, що він викрикував на адресу вінгера Реала Вінісіуса Жуніора расистські образи з трибуни.

Про це повідомляє Marca.

За чотири години перед матчем-відповіддю між Барселоною та "матрацниками" на "Метрополітано" (2:1 – перемога каталонців) 27-річний чоловік, одягнутий у футболку "матрацників", був знятий на відео, коли він називав бразильського футболіста "мавпою" та "шимпанзе".

Цей відеозапис широко розповсюдили у бразильських ЗМІ. Чоловіка взяли під варту в іспанській Валенсії. Його звинувачують у скоєнні злочину на ґрунті ненависті.

Нагадаємо, що напередодні був затверджений так званий "закон Вінісіуса", який забороняє гравцеві прикривати рота, коли він щось розповідає суперникові.