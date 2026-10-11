Реал Сосьєдад дотиснув Депортиво, Бетіс розгромив Осасуну в 8 турі Ла Ліги

У 8 турі іспанської Ла Ліги Реал Сосьєдад обіграв Депортиво з рахунком 3:2, а Ельче та Сельта завершили зустріч нульовою нічиєю.

Команда із Сан-Себастьяна ще до перерви забезпечила собі перевагу у два м'ячі завдяки голам Йона Мартіна та Арсена Захаряна. На початку другого тайму Гонсалу Гедеш зробив рахунок 3:0.

Депортиво відповів голом Маріо Соріано, а після вилучення Пабло Маріна Єремай Ернандес реалізував пенальті та скоротив відставання до мінімуму. Проте відігратися гості не зуміли. На 90-й хвилині вони також залишилися вдесятьох після червоної картки Лоренцо Аматуччі.

В іншому матчі Ельче більше володів м'ячем і переважав Сельту за кількістю ударів – 13:7, однак команди так і не відкрили рахунок.

Пізніше відбувся ще один поєдинок, у якому Бетіс вдома дотиснув Осасуну. Господарі поля вели 3:0, однак у другому таймі гості змогли скоротити відставання до одного голу, втім, пропустили ще двічі і вже не змогли повернутися у гру.

Закриватиме ігровий футбольний вечір у Іспанії матч Расінга та Валенсії, які зіграють о 22:00 за київським часом.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

8 тур, 11 жовтня

Ельче – Сельта 0:0 (0:0)

Реал Сосьєдад – Депортиво 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 29 Мартін, 2:0 – 34 Захарян, 3:0 – 54 Гедеш, 3:1 – 61 Соріано, 3:2 – 69 Ернандес (пен.).

Вилучення: Марін (66) – Аматуччі (90)

Бетіс – Осасуна 5:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 10 Іско (пен), 2:0 – 31 Еззальзулі, 3:0 – 48 Будімір (аг), 3:1 – 51 Будімір, 3:2 – 56 Гарсія, 4:2 – 67 Іско, 5:2 – 90+6 Моранте

Турнірна таблиця Ла Ліги Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, 10 жовтня Реал після вилучення Вінісіуса втримав перемогу над Вільярреалом, а Барселона переграла Хетафе.