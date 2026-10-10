Атлетико Мадрид в більшості дотиснув Алавес у 8 турі Ла Ліги

У суботу, 10 жовтня, низкою матчів продовжилась програма 8-го туру іспанської Ла Ліги.

Перший матч ігрового дня мали б провести Райо Вальєкано та Атлетик Більбао, проте через протести вболівальників "блискавок" матч було відкладено. Фанати влаштували цю акцію через політику президента клубу Мартіна Преси.

Натомість мадридський Атлетико зумів у більшості вирвати перемогу над Алавесом. Команди пішли до роздягальні за рахунку 1:1. Голами відзначилися Грімальдо та Боє. Утім, вже на 61-й хвилині гри Перес отримав червону картку, а Ромеро під завісу зустрічі забив вирішальний гол.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

8 тур, 10 жовтня

Райо Вальєкано – Атлетик Більбао – 0:0 (матч зупинено)

Алавес – Атлетико Мадрид – 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 33 Грімальдо, 1:1 – 45+6 Боє (пен.), 1:2 – 87 Ромеро

Вилучення: Перес 61 (Алавес)

Решта поєдинків ігрового дня розпочнеться пізніше. О 19:30 за київським часом Барселона прийматиме Хетафе. Пізніше, о 22:00, мадридський Реал на "Сантьяго Бернабеу" зіграє з Вільярреалом.

Нагадаємо, що напередодні Малага вирвала нічию з Еспаньйолом на останніх хвилинах стартового матчу 8 туру Ла Ліги.