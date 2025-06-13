Вінгер збірної Данії: Розуміли, що України – дуже сильний суперник

Атакувальний півзахисник збірної Данії U-21 Ісак Єнсен прокоментував перемогу своєї команди над Україною на старті Євро-2025.

Слова вінгера наводить Суспільне Спорт.

"Шалений матч. Дві команди з дуже, дуже сильними складами. В України багато хороших гравців, але ми вийшли переможцями й дуже раді.

Чи здивувала Україна? Так. Розуміли, що гра буде важкою, що Україна – сильний суперник. Але ми зосередилися на своїй грі. Так, ми трохи повільно розпочали матч, але у підсумку здобули три очки й раді цьому.

У перерві ми були трохи розгублені, був важкий перший тайм. Ми знаємо, як добре вміємо повертатися в гру і як вміємо атакувати. Тому тренер нагадував, що це довгий матч і в нас ще є 45 хвилин. Ми забили три голи, тож усе може статися", – розповів Єнсен.