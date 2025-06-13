Тренер Данії U-21 прокоментував перемогу над Україною

Головний тренер збірної Данії U-21 Штеффен Хоєр прокоментував перемогу над Україною в першому матчі Євро-2025.

Слова фахівця наводить Bold.

"Не вважаю, що ми зіграли топовий матч. Але це точно був хороший поєдинок, адже суперник був дуже важким. Україна чудово показала себе у контратаках, вони мали певну швидкість попереду.



Я не можу сказати, що перший тайм ми зіграли погано, але суперник був дійсно кращим за нас. Ми дійсно змогли перевернути гру нашими замінами. Ті, хто вийшов на поле, проявили себе досить непогано", – розповів Хоєр.