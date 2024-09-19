Егіналдо – про незабитий пенальті Судакова: Це не повпливало на те, як ми виступали на полі
Егіналдо
ФК Шахтар
Вінгер донецького Шахтаря Егіналдо поділився думками після гри проти Болоньї (0:0) у межах 1 туру Ліги чемпіонів-2024/25.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Вважаю, що нам вдалося непогано стартувати. На мою думку, ми продемонстрували високий рівень гри. Не змогли сьогодні перемогти, однак я можу гарантувати вам, що ми повністю виклалися на полі та билися до останнього заради найкращого результату."
Також бразилець прокоментував незабитий пенальті Георгія Судакова.
"Такі моменти трапляються постійно. Судаков – неймовірний виконавець, сьогодні йому трішки не пощастило, можливо, через погодні обставини.
Неприємно не реалізовувати такі нагоди, але я можу завірити, що це не повпливало на те, як ми виступали на полі", – сказав Егіналдо.
Наступний матч у ЛЧ "гірники" зіграють проти Аталанти. Матч відбудеться 2 жовтня, у Німеччині, на садіоні "Фельтіс-Арена". Початок – о 19:45.
Нагадаємо, що головний тренер Шахтаря Маріно Пушич залишився незадоволеним рішенням судді матчу з Болоньєю.