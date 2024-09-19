Егіналдо – про незабитий пенальті Судакова: Це не повпливало на те, як ми виступали на полі

Вінгер донецького Шахтаря Егіналдо поділився думками після гри проти Болоньї (0:0) у межах 1 туру Ліги чемпіонів-2024/25.

Його слова передає пресслужба клубу.

Також бразилець прокоментував незабитий пенальті Георгія Судакова.

"Такі моменти трапляються постійно. Судаков – неймовірний виконавець, сьогодні йому трішки не пощастило, можливо, через погодні обставини.

Неприємно не реалізовувати такі нагоди, але я можу завірити, що це не повпливало на те, як ми виступали на полі", – сказав Егіналдо.