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Егіналдо – про незабитий пенальті Судакова: Це не повпливало на те, як ми виступали на полі

Володимир Кук — 19 вересня, 07:41
Егіналдо – про незабитий пенальті Судакова: Це не повпливало на те, як ми виступали на полі
Егіналдо
ФК Шахтар

Вінгер донецького Шахтаря Егіналдо поділився думками після гри проти Болоньї (0:0) у межах 1 туру Ліги чемпіонів-2024/25.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Вважаю, що нам вдалося непогано стартувати. На мою думку, ми продемонстрували високий рівень гри. Не змогли сьогодні перемогти, однак я можу гарантувати вам, що ми повністю виклалися на полі та билися до останнього заради найкращого результату."

Також бразилець прокоментував незабитий пенальті Георгія Судакова.

"Такі моменти трапляються постійно. Судаков – неймовірний виконавець, сьогодні йому трішки не пощастило, можливо, через погодні обставини.

Неприємно не реалізовувати такі нагоди, але я можу завірити, що це не повпливало на те, як ми виступали на полі", сказав Егіналдо.

Наступний матч у ЛЧ "гірники" зіграють проти Аталанти. Матч відбудеться 2 жовтня, у Німеччині, на садіоні "Фельтіс-Арена". Початок – о 19:45.

Нагадаємо, що головний тренер Шахтаря Маріно Пушич залишився незадоволеним рішенням судді матчу з Болоньєю.

Болонья Шахтар Егіналдо Ліга чемпіонів-2024/25

Шахтар

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