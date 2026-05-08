Шахтар може відпустити свого захисника за символічну компенсацію: журналіст озвучив два варіанти трансферу

Шахтар готовий відпустити захисника Юхима Коноплю в інший клуб за доволі символічну компенсацію.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

"Контракт Юхима Коноплі в Шахтарі спливає 30 вересня 2026 року. Дуже дивна дата, адже це вже після закриття трансферного вікна в Європі. Нагадаю, що вільний агент не може перейти поза межами цього вікна, якщо не набув такого статусу до його закриття. У Юхима є два варіанти: або чекати зими, коли його зможуть підписати, або переходити влітку за компенсацію.



Тут основне питання – яку компенсацію може взяти Шахтар за футболіста? З того, що я чув, у клубі готові відпустити його за умовну суму до 1 млн євро", – повідомив журналіст.