Шахтар може відпустити свого захисника за символічну компенсацію: журналіст озвучив два варіанти трансферу

Олексій Мурзак — 8 травня 2026, 18:50
Шахтар готовий відпустити захисника Юхима Коноплю в інший клуб за доволі символічну компенсацію.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

"Контракт Юхима Коноплі в Шахтарі спливає 30 вересня 2026 року. Дуже дивна дата, адже це вже після закриття трансферного вікна в Європі. Нагадаю, що вільний агент не може перейти поза межами цього вікна, якщо не набув такого статусу до його закриття. У Юхима є два варіанти: або чекати зими, коли його зможуть підписати, або переходити влітку за компенсацію.

Тут основне питання – яку компенсацію може взяти Шахтар за футболіста? З того, що я чув, у клубі готові відпустити його за умовну суму до 1 млн євро", – повідомив журналіст.

Зазначимо, що в нинішній кампанії Юхим провів за "гірників" 27 матчів на клубному рівні. У них він забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі. Його трансферна вартість оцінюється в 5 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що захисником цікавиться загребське Динамо.

