Захисник Шахтаря оцінив дуель "гірників" із Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій

Денис Іваненко — 8 травня 2026, 11:55
Лівий захисник Шахтаря Педро Енріке висловився про виліт команди з Ліги конференцій від Крістал Пелес у півфіналі.

Його слова передає Український футбол.

Бразилець високо оцінив рівень "орлів". Він вважає, що це був корисний досвід для донеччан, який ще стане їм у нагоді в майбутньому.

"Це надзвичайно сильний суперник, дуже важкий, із висококласними футболістами, протистояти якому було вкрай складно. Деталі вирішили хід цього протистояння, на жаль, не на нашу користь. Насправді саме через деталі нам не вдалося досягнути потрібного результату. Але я вважаю, що ми провели дві хороші гри.

Це дуже цінний досвід, і я переконаний, що в наступному сезоні він нам також знадобиться. Ми змогли багато чого винести для себе, нехай і через такий сумний досвід. Однак я також був радий мати нагоду зустрітися з настільки високоякісним суперником", – сказав Енріке.

Зазначимо, що за сумою двох матчів Шахтар поступився лондонцям із рахунком 2:5. У фіналі Крістал Пелес зіграє з іспанським Райо Вальєкано.

Раніше повідомлялось, що Арда Туран прокоментував виліт своєї команди з турніру. Він вважає, що донеччани були ближчими до виходу у фінал, ніж багатьом здається.

