Журналіст назвав термін повернення Аліссона в загальну групу Шахтаря

Вінгер Шахтаря Аліссон Сантана повернеться в загальну групу команди лише в січні.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

"Відповідаю максимально ємно: Аліссон повернеться в загальну групу Шахтаря лише в січні. Зараз бразилець перебуває з командою і проходить відновлювальні процедури", – розповів ведучий Михайло Співаковський.

Раніше повідомлялося, що гравець переніс операцію та пропустить близько 3-х місяців.

Зазначимо, що Аллісон приєднався до донецького клубу в березні цього року. За цей час він провів у складі клубу 24 матчі, в яких відзначився 5 голами та віддав 9 асистів.

Нагадаємо, у неділю, 9 листопада, завершився 12-й тур Української Прем'єр-ліги України, в останньому матчі якого Шахтар з непристойним рахунком розгромив Полтаву.

Ця перемога дозволила "гірникам" набрати 27 очок та закріпите своє лідерство у турнірній таблиці УПЛ.