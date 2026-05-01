Шахтар відмовив двом іноземним клубами у трансфері свого вінгера

Англійський Сандерленд та турецький Галатасарай зацікавилися у придбанні вінгера Шахтаря Аліссона.

Про це повідомляє Sunderland AFC News.

За інформацією видання, обидва клуби пропонували "гірникам" за трансфер 30 мільйонів євро, однак отримали відмову.

У поточному сезоні Аліссон зіграв у 25 матчах Шахтар, у яких забив 7 голів та віддав 10 асистів.

Контракт бразильця з клубом чинний до грудня 2029 року. TransferMarkt оцінює гравця в 9 млн євро.

Напередодні Шахтар поступився Крістал Пелес у першому матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій.

Раніше повідомлялося, що бразильського вінгера, якого прагне підписати донецький клуб, відсторонили від команди.