Усі розділи
Шахтар відмовив двом іноземним клубами у трансфері свого вінгера

Олексій Мурзак — 1 травня 2026, 19:53
Англійський Сандерленд та турецький Галатасарай зацікавилися у придбанні вінгера Шахтаря Аліссона.

Про це повідомляє Sunderland AFC News.

За інформацією видання, обидва клуби пропонували "гірникам" за трансфер 30 мільйонів євро, однак отримали відмову.

У поточному сезоні Аліссон зіграв у 25 матчах Шахтар, у яких забив 7 голів та віддав 10 асистів.

Контракт бразильця з клубом чинний до грудня 2029 року. TransferMarkt оцінює гравця в 9 млн євро.

Напередодні Шахтар поступився Крістал Пелес у першому матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій.

Раніше повідомлялося, що бразильського вінгера, якого прагне підписати донецький клуб, відсторонили від команди.

