ПСЖ розглядає трансфер нападника Барселони

Французький Парі Сен-Жермен цікавиться нападником Барселони Ферраном Торресом.

Про це повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо.

Паризький клуб розглядає іспанського футболіста як заміну Бредлі Баркола, який може змінити команду влітку.

Головний тренер французького клубу Луїс Енріке чудово знає можливості гравця, адже раніше вже працював із ним у національній збірній Іспанії.

Минулого сезону Торрес забив 21 гол та віддав 3 асисти у 49 поєдинках. Контракт нападника з каталонцями чинний до середини 2027 року, а його поточну ринкову вартість Transfermarkt оцінює у 50 мільйонів євро.

Напередодні повідомлялося, що вінгер мюнхенської Баварії та збірної Франції Майкл Олісе може продовжити кар'єру в ПСЖ.