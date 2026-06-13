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ПСЖ розглядає трансфер нападника Барселони

Олександр Булава — 13 червня 2026, 12:10
ПСЖ розглядає трансфер нападника Барселони
Ферран Торрес
RFEF

Французький Парі Сен-Жермен цікавиться нападником Барселони Ферраном Торресом.

Про це повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо.

Паризький клуб розглядає іспанського футболіста як заміну Бредлі Баркола, який може змінити команду влітку.

Головний тренер французького клубу Луїс Енріке чудово знає можливості гравця, адже раніше вже працював із ним у національній збірній Іспанії.

Минулого сезону Торрес забив 21 гол та віддав 3 асисти у 49 поєдинках. Контракт нападника з каталонцями чинний до середини 2027 року, а його поточну ринкову вартість Transfermarkt оцінює у 50 мільйонів євро.

Напередодні повідомлялося, що вінгер мюнхенської Баварії та збірної Франції Майкл Олісе може продовжити кар'єру в ПСЖ.

Барселона Чемпіонат Франції, Ліга 1 ПСЖ Футбольні трансфери Ферран Торрес

Ферран Торрес

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