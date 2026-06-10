Бешикташ націлився на одноклубника Забарного

Доля голкіпера Люки Шевальє у французькому ПСЖ досі залишається під великим знаком запитання.

Про це повідомляє L'Equipe.

Попри велику ігрову практику у поточному сезоні одразу два клуби звернули свою увагу на 24-річного воротаря парижан. Мова йде про турецький Бешикташ, який декілька днів тому зробив запит щодо трансферу француза, а також англійський Тоттенгем, який проявляв предметний інтерес.

Шевальє програв конкуренцію росіянину Матвію Сафонову та востаннє виходив на поле 23 січня 2026 року, коли допоміг ПСЖ мінімально переграти Осер (1:0).

У сезоні-2025/26 Люка взяв участь у 26 матчах, у яких пропустив 28 голів та видав 10 "сухих" ігор.

Чинний контракт Шевальє з паризьким грандом розрахований до кінця червня 2030-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, що французький голкіпер виступає за ПСЖ із серпня 2025-го, коли перебрався із Лілля.

Відзначимо, що Шевальє не потрапив у заявку збірної Франції на ЧС-2026.

Раніше повідомлялося, що голкіпер Порту та збірної Португалії Діогу Кошту потрапив у сферу інтересів ПСЖ.