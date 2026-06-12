Зірковий вінгер ПСЖ може змінити клуб

Вінгер ПСЖ Бредлі Баркола може змінити клуб після чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє Sky Sports.

23-річний футболіст залишився розчарованим через те, що не потрапив до стартового складу парижан на фінал Ліги чемпіонів. ПСЖ зацікавлений у збереженні гравця в команді, однак не буде перешкоджати його можливому відходу.

Якщо після клубного чемпіонату світу Бредлі наполягатиме на трансфері, а клуб отримає пропозицію, яка його влаштує, парижани готові розглянути продаж футболіста.

Зазначається, що одним з претендентів на гравця є лондонський Арсенал.

Барколя перейшов до ПСЖ з Ліона в серпні 2023-го за 45 млн євро. Цього сезону на його рахунку 13 голів та 7 асистів у 49 матчах.

Напередодні повідомлялося, що вінгер мюнхенської Баварії та збірної Франції Майкл Олісе може продовжити кар'єру в ПСЖ.