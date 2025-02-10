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Барселона спробує орендувати вінгера ПСЖ

Олексій Мурзак — 10 лютого 2025, 16:05
Барселона спробує орендувати вінгера ПСЖ
Бредлі Баркола
IMAGO

Барселона цікавиться французьким вінгером ПСЖ Бредлі Баркола.

Про це повідомляє Еlnacional.

За інформацією джерела, іспанський гранд розглядає оренду з правом викупу.

Також фактором для переходу може стати те, що 22-річний француз боїться втратити своє місце в старті через нещодавній трансфер Хвічі Кварацхелії.

Transferamarkt оцінює футболіста в 65 мільйонів євро. У поточному сезоні Бредлі Баркола провів 33 матчі, забив 15 голів і віддав 8 асистів.

Раніше повідомлялося, що голкіпер збірної Італії та ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма влітку також може змінити клубну прописку.

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