Барселона спробує орендувати вінгера ПСЖ

Барселона цікавиться французьким вінгером ПСЖ Бредлі Баркола.

Про це повідомляє Еlnacional.

За інформацією джерела, іспанський гранд розглядає оренду з правом викупу.

Також фактором для переходу може стати те, що 22-річний француз боїться втратити своє місце в старті через нещодавній трансфер Хвічі Кварацхелії.

Transferamarkt оцінює футболіста в 65 мільйонів євро. У поточному сезоні Бредлі Баркола провів 33 матчі, забив 15 голів і віддав 8 асистів.

Раніше повідомлялося, що голкіпер збірної Італії та ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма влітку також може змінити клубну прописку.