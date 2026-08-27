Барселона підписала воротаря збірної Хорватії

Голкіпер Фенербахче та збірної Хорватії Домінік Лівакович став гравцем Барселони.

Про це повідомляє пресслужба каталонського клубу.

Контракт із 31-річним хорватом розрахований на чотири роки – до кінця червня 2030 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 2 мільйони євро плюс 2 мільйони бонусів.

За Фенербахче Лівакович виступав з літа 2023 року. Першу половину минулого сезону провів у оренді в Жироні, другу – в Динамо Загреб. Також виступав за НК Загреб.

На рахунку Ліваковича 79 матчів за збірну Хорватії, у складі якої він виступав на чемпіонатах світу 2022 і 2026 років.

Раніше повідомлялося про те, що Барселона відмовилася від підписання Серу Гірассі з Боруссії Дортмунд.