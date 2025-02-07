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Голкіпер збірної Італії влітку може залишити ПСЖ: є три кандидати на його заміну

Олексій Мурзак — 7 лютого 2025, 18:53
Голкіпер збірної Італії влітку може залишити ПСЖ: є три кандидати на його заміну
Джанлуїджі Доннарумма
IMAGO

Голкіпер збірної Італії та ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма влітку може змінити клубну прописку.

Про це повідомляє Fichajes.

За інформацією джерела, італійський воротар, який прибув до столиці Франції у 2021 році, розглядає можливість зміни обстановки через зростаючу внутрішню конкуренцію, яку нав’язує наставник команди Луїс Енріке.

Ця ситуація в поєднанні з деякими помилками в ключових матчах послабила його статус незаперечного воротаря клубу, що змусило іспанського тренера розглянути альтернативи на наступний сезон.

З огляду на такий сценарій, ПСЖ розглядає на його заміну Жоана Гарсію з Еспаньйола, Майка Меньяна з Мілана та Діогу Кошту з Порту.

Раніше стало відомо, що крайній захисник Нуну Мендеш підписав новий контракт з французьким клубом.

ПСЖ Футбольні трансфери Джанлуїджі Доннарумма

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