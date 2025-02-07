Голкіпер збірної Італії влітку може залишити ПСЖ: є три кандидати на його заміну
Джанлуїджі Доннарумма
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Голкіпер збірної Італії та ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма влітку може змінити клубну прописку.
Про це повідомляє Fichajes.
За інформацією джерела, італійський воротар, який прибув до столиці Франції у 2021 році, розглядає можливість зміни обстановки через зростаючу внутрішню конкуренцію, яку нав’язує наставник команди Луїс Енріке.
Ця ситуація в поєднанні з деякими помилками в ключових матчах послабила його статус незаперечного воротаря клубу, що змусило іспанського тренера розглянути альтернативи на наступний сезон.
З огляду на такий сценарій, ПСЖ розглядає на його заміну Жоана Гарсію з Еспаньйола, Майка Меньяна з Мілана та Діогу Кошту з Порту.
Раніше стало відомо, що крайній захисник Нуну Мендеш підписав новий контракт з французьким клубом.