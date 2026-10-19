Вінгер Манчестер Сіті пропустить близько двох місяців через травму

Атакувальний хавбек Манчестер Сіті Антуан Семеньйо пропустить до двох місяців через травму.

Про це клубній пресслужба повідомив наставник "містян" Енцо Мареска.

За словами фахівця, у французького півзахисника діагностовано ушкодження бокової зв'язки – відновлення гравця займе близько вісьмох тижнів.

Enzo 💬 (On Antoine Semenyo) In the first moment we expected a worse injury. After yesterday’s scan we feel much better because it’s not so big like we expected. It will be eight weeks. Now the most important thing is recovery. When he is back in December it will be like a new player. Collateral. It’s not muscle. — Manchester City (@ManCity) October 19, 2026

Зазначимо, що свою травму Семеньйо отримав у переможній грі проти Іпсвіча в АПЛ. В тому ж матчу ушкодження зазнав і лідер атаки Сіті Ерлінг Голанд, проте норвежець уникнув серйозної травми і готовий вийти на поле в наступному поєдинку.

Антуан Семеньйо цього сезону 10 разів з'являвся на полі, встигши за цей час забити два голи та віддати три результативні передачі.

Свій наступний матч підопічні Марески зіграють завтра, 20 жовтня – суперником стане АЕК у Лізі чемпіонів. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що два топклуби планують підписати Ерлінга Голанда на тлі звинувачень Сіті у фінансових махінаціях.