Карпати відправлять вінгера в бразильський клуб

Вінгер Карпат Стеніо Занетті Толедо проведе 2025 рік у рідній Бразилії.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

21-річний гравець перейде на правах оренди у клуб Америка Мінейро, який бореться за вихід у бразильську Серію А. Деталі угоди наразі невідомі.

Нагадаємо, Стеніо став гравцем "зелено-білих" влітку минулого року. На його рахунку 16 матчів, без результативних дій.

Зазначимо, що напередодні львів'яни поступились київському Динамо в поєдинку 18 туру УПЛ. Наступний матч "левів" відбудеться 28 лютого проти ЛНЗ. Наразі команда посідає 6-те місце у турнірній таблиці чемпіонату України з 24 очками в активі.