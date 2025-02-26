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Карпати відправлять вінгера в бразильський клуб

Олександр Булава — 26 лютого 2025, 16:38
Карпати відправлять вінгера в бразильський клуб
Стеніо
Карпати

Вінгер Карпат Стеніо Занетті Толедо проведе 2025 рік у рідній Бразилії.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

21-річний гравець перейде на правах оренди у клуб Америка Мінейро, який бореться за вихід у бразильську Серію А. Деталі угоди наразі невідомі.

Нагадаємо, Стеніо став гравцем "зелено-білих" влітку минулого року. На його рахунку 16 матчів, без результативних дій.

Зазначимо, що напередодні львів'яни поступились київському Динамо в поєдинку 18 туру УПЛ. Наступний матч "левів" відбудеться 28 лютого проти ЛНЗ. Наразі команда посідає 6-те місце у турнірній таблиці чемпіонату України з 24 очками в активі.

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