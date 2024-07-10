Карпати можуть підписати вінгера Крузейро

Львівські Карпати можуть підписати півзахисника Крузейро Стеніо.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, 21-річний бразилець приїхав до Львова.

У минулому сезоні футболіст на правах оренди зіграв за португальський АВС 18 матчів, в яких забив 1 гол. Контракт ексгравця молодіжної збірної Бразилії з Крузейро закінчується наприкінці 2026 року.

На Transfermarkt вартість гравця оцінюєтсья в 900 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Карпати підписали двох гравців Дніпра-1, центрбека Володимира Адамюка, та вінгера Дениса Мірошніченка.