Півзахисник Оболоні перейде в Олександрію – ТаТоТаке
Максим Третьяков
Півзахисник Оболоні Максим Третьяков після закінчення сезону перейде в інший клуб УПЛ.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
"Оболонець" продовжить свою кар'єру в Олександрії. Його контракт буде розрахований на два роки.
Зазначимо, що Третьяков уже виступав за "містян" в період з 2019 по 2023 роки.
Поточний сезон Оболонь завершила на 12-й позиції, у той час, як Олександрія гратиме в плейоф за збереження прописки в Українській Прем'єр-лізі.
Нагадаємо, що колишній воротар Карпат Андрій Кліщук, а також чинний захисник "левів" Володимир Адамюк можуть стати гравцями Олександрії.