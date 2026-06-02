Півзахисник Оболоні перейде в Олександрію – ТаТоТаке

Півзахисник Оболоні Максим Третьяков після закінчення сезону перейде в інший клуб УПЛ.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

"Оболонець" продовжить свою кар'єру в Олександрії. Його контракт буде розрахований на два роки.

Зазначимо, що Третьяков уже виступав за "містян" в період з 2019 по 2023 роки.

Поточний сезон Оболонь завершила на 12-й позиції, у той час, як Олександрія гратиме в плейоф за збереження прописки в Українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, що колишній воротар Карпат Андрій Кліщук, а також чинний захисник "левів" Володимир Адамюк можуть стати гравцями Олександрії.