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Хоче збити ціну: Барселона відмовляється платити 40 мільйонів за лідера Боруссії

Софія Кулай — 10 липня 2026, 08:29
Хоче збити ціну: Барселона відмовляється платити 40 мільйонів за лідера Боруссії
Карім Адеємі
instagram.com/karim_adeyemi

Каталонська Барселона не має наміру витрачати 40 мільйонів євро за трансфер правого вінгера дортмундської Боруссії Каріма Адеємі.

Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.

Саме така вартість на німця встановлена на порталі Transfermarkt.

Попри це "блаугранас" переконані, що їм вдасться оформити перехід 24-річного атакувального футболіста за меншу ціну.

Раніше повідомлялося, що гравець збірної Німеччини вже погодився особисті умови з іспанським грандом та повідомив керівництву "джмелів" про своє бажання перебратися лише до Каталонії.

Адеємі не планує продовжувати контракт із Боруссією, а його нинішня угода спливає 30 червня 2027 року.

Нагадаємо, що Карім виступає за дортмундську команду із літа 2022-го, коли перейшов із австрійського Зальцбурга. Відтоді провів у футболці "джмелів" 146 матчів (наразі найбільше у кар'єрі за один клуб), у яких відзначився 36 голами та 25 асистами.

Раніше повідомлялося, що Боруссія Дортмунд запропонувала Динамо 20 мільйонів євро за форварда Матвія Пономаренка. Однак кияни відмовилися від такої пропозиції.

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