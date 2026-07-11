Барселона узгодила трансфер вінгера Боруссії Дортмунд

Барселона знаходиться за крок до підписання німецького вінгера Боруссії Дортмунд Каріма Адеємі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, клуби вже узгодили трансфер гравця. Боруссія Дортмунд отримає 22 мільйони євро плюс 7 мільйонів можливих бонусів, які залежатимуть від здобуття титулів і кількості зіграних матчів вінгером.

Раніше повідомлялося, що спершу Боруссія хотіла отримати за 24-річного гравця 40 мільйонів євро.

Адеємі перейшов у німецький клуб влітку 2022 року з РБ Зальцбург за 30 мільйонів євро. З того часу взяв участь у 146 матчах у всіх турнірах, відзначившись 36 голами та 25 асистами. Вінгер відзначився 1 голом у 11 матчах за збірну Німеччини, у чемпіонаті світу 2026 року участі не брав.