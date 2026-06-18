Роберто Мартінес пояснив, чому не замінив Роналду в матчі проти ДР Конго

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес пояснив, чому вирішив не знімати з поля легендарного форварда Аль-Насра Кріштіану Роналду в матчі першого туру чемпіонату світу-2026 проти ДР Конго.

Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Не мало жодного сенсу знімати з поля Кріштіану Роналду, найкращого бомбардира в історії, в ситуації, коли нам були потрібні голи", – заявив іспанський тренер.

Нагадаємо, напередодні Португалія у першому турі чемпіонату світу-2026 сенсаційно зіграла внічию 1:1 з ДР Конго. Роналду провів невдалий матч та отримав чимало критики на власну адресу.

У другому турі чемпіонату світу португальці 23 червня зіграють проти збірної Узбекистану, яка дебютувала на мундіалях поразкою 1:3 від Колумбії.