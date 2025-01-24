Раньєрі пояснив, чому замінив Довбика в матчі з АЗ

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував програний матч у Лізі Європи проти АЗ та розповів, чому замінив Артема Довбика за підсумками першого тайму.

Слова італійця наводить офіційний сайт УЄФА.

"Ми змінили нашу гру у другому таймі через те, що були недостатньо гострими. Довбик? Я його замінив, адже він мав жовту картку. З виходом Суле ми створили не один момент віч-на-віч. Втім, має значення лише підсумковий результат.

Якщо ми програли матч, який контролювали, то звинувачувати ви маєте саме мене, тренера. Я вітаю суперника із перемогою. Вони грали так, як вміли", – розповів Раньєрі.