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Раньєрі пояснив, чому замінив Довбика в матчі з АЗ

Володимир Максименко — 24 січня 2025, 08:24
Раньєрі пояснив, чому замінив Довбика в матчі з АЗ
Клаудіо Раньєрі
УЄФА

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував програний матч у Лізі Європи проти АЗ та розповів, чому замінив Артема Довбика за підсумками першого тайму.

Слова італійця наводить офіційний сайт УЄФА.

"Ми змінили нашу гру у другому таймі через те, що були недостатньо гострими. Довбик? Я його замінив, адже він мав жовту картку. З виходом Суле ми створили не один момент віч-на-віч. Втім, має значення лише підсумковий результат.

Якщо ми програли матч, який контролювали, то звинувачувати ви маєте саме мене, тренера. Я вітаю суперника із перемогою. Вони грали так, як вміли", – розповів Раньєрі.

Після семи турів "джалороссі" розмістились на 21 місці у турнірній таблиці Ліги Європи, маючи у своєму активі 9 очок.

В наступному матчі Рома прийматиме Айнтрахт. Зустріч відбудеться 30 січня о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що на сайті Чемпіон є відеоогляд матчу між римським клубом та АЗ Алкмар.

Рома Клаудіо Раньєрі Артем Довбик Ліга Європи-2024/25

Клаудіо Раньєрі

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