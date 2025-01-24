Раньєрі пояснив, чому замінив Довбика в матчі з АЗ
Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував програний матч у Лізі Європи проти АЗ та розповів, чому замінив Артема Довбика за підсумками першого тайму.
Слова італійця наводить офіційний сайт УЄФА.
"Ми змінили нашу гру у другому таймі через те, що були недостатньо гострими. Довбик? Я його замінив, адже він мав жовту картку. З виходом Суле ми створили не один момент віч-на-віч. Втім, має значення лише підсумковий результат.
Якщо ми програли матч, який контролювали, то звинувачувати ви маєте саме мене, тренера. Я вітаю суперника із перемогою. Вони грали так, як вміли", – розповів Раньєрі.
Після семи турів "джалороссі" розмістились на 21 місці у турнірній таблиці Ліги Європи, маючи у своєму активі 9 очок.
В наступному матчі Рома прийматиме Айнтрахт. Зустріч відбудеться 30 січня о 22:00 за київським часом.
Зазначимо, що на сайті Чемпіон є відеоогляд матчу між римським клубом та АЗ Алкмар.