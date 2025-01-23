Рома з Довбиком поступилась АЗ Алкмар, Олімпіакос з Яремчуком здолав Порту у 7 турі Ліги Європи

У четвер, 23 січня, відбулися матчі 16 у межах сьомого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА.

У першому часовому слоті Рома з Артемом Довбиком на виїзді поступилась нідерландському АЗ Алкмар. Український нападник був замінений на старті другого тайму.

Водночас Олімпіакос Романа Яремчука обіграв Порту. Український форвард вийшов наприкінці поєдинку та відзначився голом, проте згодом м'яч скасували після перегляду VAR.

Ліга Європи-2024/25 – Основний етап

7 тур, 23 січня

АЗ Алкмар – Рома 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 80 Перротт

Буде-Глімт – Маккабі Тель-Авів 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 12 Перец, 1:1 – 39 Гек, 2:1 – 62 Ев'єн, 3:1 – 64 Гек

Вікторія Пльзень – Андерлехт 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 3 Черв, 2:0 – 45 Аду

Гоффенгайм – Тоттенгем 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 3 Меддісон, 0:2 – 22 Сон, 1:2 – 68 Штах, 1:3 – 77 Сон, 2:3 – 88 Нтусу

Карабах – ФКСБ 2:3 (2:2)

Голи: 1:0 – 1 Андраде, 1:1 – 7 Шут, 2:1 – 41 Дава (автогол), 2:2 – 45+4 Мікулеску, 2:3 – 73 Шут

Мальме – Твенте 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 – 28 Стейн, 1:1 – 32 Йонсен, 1:2 – 61 ван Вольфсвінкель, 1:3 – 63 Лагербільке, 2:3 – 79 Крістіансен

Порту – Олімпіакос 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 79 Ель-Каабі

Фенербахче – Ліон 0:0

Сьогодні відбудуться ще матчі у ЛЄ:

22:00 Айнтрахт – Ференцварош

22:00 Ельфсборг – Ніцца

22:00 Лаціо – Реал Сосьєдад

22:00 Лудогорець – Мідтьюлланн

22:00 Манчестер Юнайтед – Рейнджерс

22:00 ПАОК – Славія

22:00 Рояль Уніон – Брага

22:00 РФШ – Аякс

Нагадаємо, що напередодні Динамо здобуло перше очко у груповому етапі другого за значущістю єврокубка, уникнувши поразки від Галатасарая.