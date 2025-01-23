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Рома з Довбиком поступилась АЗ Алкмар: огляд матчу Ліги Європи

Олександр Булава — 23 січня 2025, 23:12
Рома програла матч АЗ Алкмар у Лізі Європи
Артем Довбик
Getty Images

Італійська Рома на виїзді поступилась нідерландському АЗ Алкмар у 7 турі основного етапу Ліги Європи.

Огляд матчу

Український форвард "вовків" Артем Довбик розпочав матч у стартовому складі та був замінений на старті другої половини гри. За 45 хвилин нападник завдав один удар по воротах та заробив жовту картку.

Наразі Рома має в активі 9 балів та посідає 21 місце в турнірній таблиці. У наступному турі римляни приймуть Айнтрахт Франфурт.

Ліга Європи-2024/25 Основний етап
7 тур, 23 січня

АЗ Алкмар – Рома 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 80 Перротт

Напередодні Рома з голом Довбика обіграла Дженоа у чемпіонаті Італії.

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