Іспанський клуб з найбільшим "українським десантом" може очолити тренер з Ліги 1

Жирона визначилася з кандидатурою на посаду головного тренера у разі, якщо її залишить іспанський фахівець Мічел Санчес.

Про це повідомляє L'Équipe.

За інформацією видання, одним із головних кандидатів на посаду наставника іспанського клубу є нинішній головний тренер Тулузи Карлес Мартінес.

Він неодноразово виявляв бажання очолити одну з команди Ла Ліги.

Як відомо, у складі Жирони грають українські гравці Віктор Циганков, Владислав Ванат та Владислав Крапивцов, а влітку команду посидить ще один українець Олександр Пищур.

Нагадаємо, у 34 турі Жирона поступилася Мальорці. Команди зрівнялися за очками (по 38), однак Мальорка обійшла команду Мічела за додатковими показниками, піднявшись на 15 сходинку.