Райо Вальєкано – Жирона. Де та коли дивитися матч 35 туру Ла Ліги

У понеділок, 11 травня, на "Естадіо де Вальєкас" відбудеться матч 35 туру іспанської Ла Ліги, в якому Райо Вальєкано прийматиме Жирону.

Відеотрансляцію матчу можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 1" OTT-платформи MEGOGO. Початок о 22:00 за київським часом.

До речі, на думку ліцензованого букмекера betking, незначним фаворитом матчу є Райо Вальєкано, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 2,50. Нічия – 3,25. Виграш Жирони – 3,00.

Востаннє команди грали між собою 15 серпня 2025 року. Тоді каталонці з асистом Віктора Циганкова поступились з рахунком 1:3.

Зазначимо, що наразі Райо Вальєкано посідає 11-ту позицію в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, а Жирона – 17-ту. Вони мають у своєму активі 42 і 38 очок відповідно.

