Райо Вальєкано – Жирона: хто фаворит матчу 35 туру Ла Ліги

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 35 туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26, в якому Райо Вальєкано вдома прийматиме Жирону.

На думку ліцензованого букмекера betking, незначним фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,50. Нічия – 3,25. Виграш гостей – 3,00.

Поєдинок відбудеться 11 травня на "Естадіо де Вальєкас". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Востаннє команди грали між собою 15 серпня 2025 року. Тоді каталонці з асистом Віктора Циганкова поступились з рахунком 1:3

Зазначимо, що наразі Райо Вальєкано посідає 11-ту позицію в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, а Жирона – 17-ту. Вони мають у своєму активі 42 і 38 очок відповідно.

