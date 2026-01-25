Підтримав одноклубника після провалу: Мбаппе присвятив гол із пенальті паненкою Діасу

Кіліан Мбаппе забив пенальті у матчі проти Вільярреала, присвятивши його одноклубнику Брахіму Діасу.

Про це повідомляє Marca.

У компенсований до поєдинку час французький нападник заробив та сам реалізував 11-метровий. Мбаппе переграв голкіпера "жовтої субмарини" паненкою.

Саме у такому стилі й Діас 18 січня намагався забити у фіналі Кубка Африки Сенегал – Марокко, але із цієї дуелі переможцем вийшов воротар суперника. Через це піжонство Брахіма його марокканська збірна мінімально програла сенегальцям 0:1.

Мбаппе вирішив підтримати таким чином свого засмученого партнера по команді. Як повідомляє іспанське видання, під час святкування Кіліан обійняв Діаса і сказав йому на вухо: "Для тебе, для тебе".

Відзначимо, що матч Ла Ліги Вільярреал – Реал закінчився перемогою "вершкових" з рахунком 0:2. Мбаппе оформив дубль.

Раніше повідомлялось, що мадридський гранд може попрощатись із Діасом.