Вільярреал став бронзовим призером Ла Ліги, розгромивши Атлетико Мадрид в останньому турі

У неділю, 24 травня, матчем між мадридським Атлетико та Вільярреалом закінчився іспанський чемпіонат.

"Жовта субмарина" розгромила "матрацників", забивши чотири голи ще у першому таймі. Підопічні Дієго Сімеоне змогли відповісти лише забитим м'ячем Пубіля.

Це було ключове протистояння за третє місце в іспанському чемпіонаті, у якому Атлетико поступився. Для Антуана Грізманна це був останній матч за "матрацників". З наступного сезону він гратиме в клубі МЛС Орландо-Сіті.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

38 тур, 24 травня

Вільярреал – Атлетико Мадрид 5:1 (4:1)

Голи: 1:0 – 30 Парехо (пенальті), 2:0 – 34 Перес, 3:0 – 40 Мікаутадзе, 3:1 – 43 Пубіль, 4:1 – 45 Гує, 5:1 – 54 Перес

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, раніше Жирона Циганкова програла Ельче битву за місце в Ла Лізі, Барселона поступилася Валенсії.