Вільярреал спробує зіпсувати останній матч Грізманна за Атлетико у Ла Лізі: прогноз на 38-й тур

Вільярреал 24 травня прийме мадридське Атлетико у рамках 38-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26.

Зустріч розпочнеться о 22:00 (за київським часом) на "Естадіо де ла Кераміка".

Ліцензований букмекер betking дає досить рівні шанси на перемогу обох колективів: Вільярреал – 2,60, а Атлетико – 2,61. Мирова оцінюється у 3,81.

Лобова гра у першому колі закінчилася домашньою звитягою мадридського клубу 2:0. Голи забивали Пабло Барріос і Ніколас Гонсалес.

Раніше повідомлялося, що лівий захисник Вільярреала Альфонсо Педраса покине клуб наприкінці поточного сезону.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.