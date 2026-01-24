Осасуна в компенсований час дотиснула Райо Вальєкано в 21 турі Ла Ліги

У суботу, 24 січня, низкою матчів продовжився 21-й тур іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.

Так, у першому поєдинку ігрового дня Осасуна на виїзді переграла Райо Вальєкано.

Гості забили першими, однак у другому таймі господарі змогли відновити паритет. Втім, під завершення матчу Осасуна додала та забила ще двічі вже у компенсований час.

Пізніше відбудеться ще декільа зустрічей. Зокрема, Валенсія зіграє проти Еспаньйола, Севілья прийме Атлетик, а мадридський Реал на виїзі зіграє проти Вільярреала.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

21 тур, 24 січня

Райо Вальєкано – Осасуна 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 29 Будімір, 1:1 – 59 Сісс, 1:2 – 90+1 Муньйос, 1:3 – 90+4 Осамбела

17:15 Валенсія – Еспаньйол

19:30 Севілья – Атлетик

22:00 Вільярреал – Реал Мадрид

Нагадаємо, у стартовому матчі туру Леванте переграв Ельче.