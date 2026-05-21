Вільярреал попрощається зі ще одним іменитим ветераном

Відомий іспанський центральний півзахисник Дані Парехо покине Вільярреал наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Контракт 37-річного ветерана діє до кінця червня поточного року та продовжений не буде. Парехо виступав за Вільярреал із серпня 2020 року, коли перейшов із Валенсії.

Сумарно за цей час хавбек провів за "жовту субмарину" 269 матчів у всіх турнірах і забив 16 голів. Виграв з командою Лігу Європи-2021 і виходив у півфінал Ліги чемпіонів-2022.

Це вже другий іменитий ветеран, який покине Вільярреал наприкінці поточного сезону. Раніше клуб повідомив про прощання з лівим захисником Альфонсо Педрасою, який захищав кольори Вільярреала протягом 15 років.