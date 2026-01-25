Великий підйом у моральному плані, – капітан Реала оцінив переможну серію після відходу Алонсо

Капітан мадридського Реала Федеріко Вальверде розповів, як "Королівський клуб" змінився після звільнення Хабі Алонсо, оцінивши перемогу "вершкових" над Вільярреалом у Ла Лізі.

Слова футболіста цитує офіційний сайт іспанського гранда.

За словами Вальверде, у цьому матчі проти "жовтої субмарини" для Реала головним було здобути три очки. Федеріко зробив акцент на хорошій грі своєї команди у першому таймі, де вони втратили чимало гольових моментів.

Уругвайський гравець додав, що по перерві головний тренер команди попросив їх швидше рухати м'яч. Цю установку на другий тайм команда, яка стала грати розкутіше, виконала.

Капітан мадридського клубу додав, що переможна хода позитивно вплинула на команду.

"Ми почуваємося комфортно і коли ми без м'яча, і коли з ним. Нам це дається легко. Я вважаю, найважливіше те, що коли у нас немає м'яча, усі одинадцять гравців готові допомагати та бігати один за одного. Це приносить нам користь під час атак – ми почуваємося спокійніше і маємо більше простору. Ми повинні продовжувати працювати над усім цим, що зробить нас великою командою", – розповів Вальверде.

Реал переміг Вільярреал на виїзді з рахунком 0:2. Дубль у ворота господарів оформив француз Кіліан Мбаппе.

Також універсальний півзахисник додав, що мотивацією для них, є місце у вісімці основного раунду Ліги чемпіонів.

"Це мотивує нас. Я бачу великий підйом у моральному плані. Ці перемоги зміцнюють тебе як групу. Ту енергію, якої нам іноді бракувало через відсутність результатів, ми отримуємо зараз. Зберігаємо спокій і їдемо за трьома очками до Португалії, щоб потрапити у топ-8 і відпочити пару матчів", – підсумував лідер Реала.

Мадридський гранд йде третім у загальній таблиці ЛЧ-2025/26, набравши 15 балів у 7-ми турах.

Відзначимо, що переможна серія команди Арбелоа налічує вже три поспіль поєдинки. Востаннє "вершкові" програвали у Кубку Іспанії, коли сенсаційно поступились Альбасете (2:3).

Наступний матч Реала відбудеться 28 січня. Підопічні Арбелоа гостюватимуть на полі лісабонської Бенфіки у рамках Ліги чемпіонів. Початок зустрічі – о 22:00 (за київським часом).